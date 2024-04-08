Экс-министру из Крыма, осужденной на 10 лет, могут одобрить просьбу об отправке на СВО

Осужденной экс-министру Новосельской могут одобрить просьбу об отправке на СВО

Бывшая глава министерства культуры Крыма Вера Новосельская выразила желание отправиться в зону проведения спецоперации на Украине. По данным источника «Крым 24» , просьбу осужденной чиновницы, вероятнее всего, удовлетворят.

По данным следствия, в 2017 году госзаказчик заключил с коммерческим предприятием контракт на проведение работ по строительству центра детского искусства в Крыму.

Предварительно, Новосельская запросила у подрядчика взятку, обещая общее покровительство при приемке выполненных работ и их оплате. В 2018 году тогдашний министр культуры Крыма получила 25 миллионов рублей от представителя стройкомпании.

По итогу Веру Новосельскую приговорили к 10 годам лишения свободы по делу о взятке. Кроме этого, республиканский экс-министр получила штраф в размере пятикратной сумы от полученной взятки — свыше 129 миллионов рублей. Бывшую чиновницу приговорили к отбыванию наказания в колонии общего режима.