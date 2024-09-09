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Экс-министр энергетики Николай Шульгинов победил на довыборах в Госдуму

Экс-министр энергетики Николай Шульгинов побеждает на довыборах в ГД в Хакасии с 55,31% голосов после обработки 100% протоколов, сообщили в ЦИК .

Шульгинов (самовыдвижение) набирает 55,31% голосов. Владимир Смышляев ("Справедливая Россия - За правду") набирает 29,80% голосов, Михаил Гайдай ("Партия За!") - 3,09% голосов, указано в протоколе Центральной избирательной комиссии.

Ранее действующий губернатор Оренбургской области Денис Паслер выиграл выборы, набрав 78,14% голосов.

В выборах победили Валерий Лимаренко в Сахалинской области и Дмитрий Демешин в Хабаровском крае.

В Единый день голосования, с 6 по 8 сентября, в 83 российских регионах прошло около 4 тыс. избирательных кампаний.