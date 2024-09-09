Экс-министр энергетики Николай Шульгинов победил на довыборах в Госдуму
Экс-министр энергетики Николай Шульгинов побеждает на довыборах в ГД в Хакасии с 55,31% голосов после обработки 100% протоколов, сообщили в ЦИК.
Шульгинов (самовыдвижение) набирает 55,31% голосов. Владимир Смышляев ("Справедливая Россия - За правду") набирает 29,80% голосов, Михаил Гайдай ("Партия За!") - 3,09% голосов, указано в протоколе Центральной избирательной комиссии.
Ранее действующий губернатор Оренбургской области Денис Паслер выиграл выборы, набрав 78,14% голосов.
В выборах победили Валерий Лимаренко в Сахалинской области и Дмитрий Демешин в Хабаровском крае.
В Единый день голосования, с 6 по 8 сентября, в 83 российских регионах прошло около 4 тыс. избирательных кампаний.