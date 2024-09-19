Экс-глава МИД Австрии: женщины в России всегда остаются леди

Женщины в России всегда остаются леди, кем бы они ни работали. Такое мнение высказала экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль во время Евразийского женского форума, который проходит в Петербурге, пишет РИА Новости .

«Я всегда поражалась женщинам, которые работают в горной промышленности или водителями автобусов, и при этом они все равно остаются леди», — подчеркнула она.

По ее словам, в немецкой или австрийской компании встречаются женщины типа «Ангелы Меркель», которые в какой-то степени превратилась в мужчину.

Ранее экс-министр иностранных дел Австрии и глава центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль заявила, что нынешняя ситуация в мире до сих пор «очень нестабильна». Политик также отметила, что не желает делать никаких прогнозов о том, может ли в ближайшее время начаться третья мировая война.