Экс-депутат из Приморья Назарец задержан Интерполом за контрабанду леса

Назарец скрывался на Пхукете после того, как на него завели дело о контрабанде леса на общую сумму 637 млн рублей (в старом пересчете).

Попался бывший парламентарий при штатной проверке документов, которую проводили в общественном месте. Как только у мужчины попросили паспорт, то он сразу попытался сбежать. Тогда его скрутили и отвезли в отдел, где сняли отпечатки пальцев и выяснили, что задержанный находится в международном розыске.

Сейчас Назарец сидит в IDC, он готовится к депортации на родину. При аресте у экс-депутата также нашли два загранпаспорта гражданина Вануату с его фото, но оформленных на разные имена.

Генпрокуратура России по ДФО сообщила, что Назарец возглавлял группу, которая нелегально экспортировала лес в Китай с 2016 по 2019 год. Он совершал преступление через фирму «Приморский экспорт». Для этого сделал фальшивые документы, вписывал цифры с потолка в таможенные декларации, а после вывозил лес вагонами и фурами.

В 2022 году злоумышленник покинул Россию. Это произошло, когда к нему появились вопросы у правоохранителей. На следующий год с парламентария сняли полномочия из-за «длительного отсутствия на территории РФ, неисполнения обязанностей депутата».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.