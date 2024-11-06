Экоуроки в рамках акции «БумБатл» прошли в гимназии Фрязина

В гимназии г. Фрязино в рамках акции «БумБатл» были организованы экоуроки. Учащиеся смогли узнать о важности сбора макулатуры и ее переработки, а также о том, какой вклад каждый из них может внести в общее благо. Учителям удалось не только рассказать ребятам о нахождении вторичных материалов, но и подчеркнуть целесообразность и необходимость рационального использования ресурсов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«БумБатл» представляет собой уникальную Всероссийскую акцию, направленную на сбор макулатуры в поддержку важнейшего национального проекта «Экология», который реализуется в соответствии с инициативами и решениями Президента Российской Федерации. Данная акция организована под эгидой Всероссийского экологического общественного движения «Экосистема», которое активно занимается вопросами охраны окружающей среды и привлечения людей к участию в экологических инициативах.

Суть акции «БумБатл» заключается в том, что она предлагает каждому из нас возможность не только проявить заботу о природе и окружающей среде через сбор и сортировку бумаги, но и сделать это в форме соревнования. Участники могут состязаться в сборе макулатуры как в командном, так и в индивидуальном зачете, тем самым борясь за первенство. Это придает мероприятию дух состязательности и мотивацию, что способствует привлечению большего числа участников, готовых внести свой вклад в сохранение экологии. Кроме того, в Год семьи акция предоставляет возможность участвовать в ней не только учащимся, но и их родителям, так как появилась отдельная номинация, где можно проявить семейный дух.

Всего на площадке «Мегабак» неравнодушные жители Фрязина, школьники, волонтеры Подмосковья и активисты Молодежного центра сдали более 500 кг макулатуры. Также каждое образовательное учреждение наукограда провело собственный сбор, было собрано и отправлено на переработку от 600 до 1000 кг макулатуры.

В 2019 году губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение запустить в регионе проект «Мегабак». Его цель — избавиться от завалов крупногабаритных отходов на общедомовых контейнерных площадках, а также увеличить долю вторичной переработки.