Экосбор на автомобильные шины в России пересмотрят с 1 января 2026 года

В России с 1 января 2026 года изменится система расчета экологического сбора на автомобильные шины. Как выяснила газета «Известия» , базовая ставка будет включать новый компонент — коэффициент канцерогенной безопасности.

Поправки затронут шины для легковых и грузовых автомобилей, автобусов, мотоциклов и другой техники.

Согласно проекту постановления правительства, согласованному Минпромторгом, если при производстве используются опасные соединения, дополнительный коэффициент вырастет с 0 до 17. Это приведет к увеличению итогового сбора минимум в два раза. Как отмечают в министерстве, такие меры направлены на сокращение объема опасной продукции на рынке и укладываются в политику увеличения продолжительности жизни населения.

В ведомстве подчеркнули, что повышение сбора не затронет ответственных отечественных производителей: по данным испытаний, новому ГОСТу Р 51893-2024 не соответствуют только 11% российских шин против 40% импортных. Безопасность продукции должна подтверждаться аккредитованными лабораториями.

Эксперты поясняют, что при истирании покрышек об асфальт образуется резиновая пыль — основной источник микропластика и канцерогенных полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) в воздухе мегаполисов. Эти вещества опасны для здоровья человека и экологии, накапливаясь в почве, воде и переносясь на большие расстояния.

По расчетам аналитиков, для стандартного комплекта безопасных легковых шин экосбор в 2026 году составит около 3,3 тыс. рублей, а для несертифицированных — примерно 6,6 тыс. рублей. Таким образом, государство создает экономический механизм, стимулирующий продажу безопасной резины и выводящий с рынка потенциально опасную продукцию.

