Экономист связал запрет продажи бензина подросткам с волной поджогов

Инициатива о запрете продажи бензина несовершеннолетним может быть связана с резонансными случаями поджогов инфраструктуры и техники, совершаемых подростками, сообщил РИАМО зампред Совета молодых ученых Финансового университета при правительстве РФ Исмаил Исмаилов.

«Запрет может быть принят на фоне резонанса от действий некоторых подростков по умышленного поджогу инфраструктурных объектов, военной техники и другого дорогостоящего имущества, в том числе по поручению кураторов в мессенджерах и соцсетях. Легкий доступ к топливу позволяет без особо труда получить все необходимые компоненты для кустарного производства зажигательных смесей, способных нанести значительный ущерб», — сказал Исмаилов.

Он отметил, что в ряде регионов (Татарстан, Забайкалье) уже предпринимались меры по ограничению продажи бензина несовершеннолетним, однако без системного подхода решить эти проблемы будет сложно.

«В качестве основной причины инициатив выделялась борьба с несовершеннолетними на дорогах, однако у данного явления есть более глубокая проблематика, связанная с обеспечением общественной безопасности и охраной здоровья детей и подростков», — добавил эксперт.

Ранее в Санкт-Петербурге ввели запрет на продажу бензина несовершеннолетним. Решение вынес оперативный штаб, а губернатор Александр Беглов поставил свою подпись.

