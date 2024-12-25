Эколог объяснил, может ли мазут навредить виноградникам Краснодарского края

Член экологического совета при главе Новороссийска, биолог Вениамин Голубитченко рассказал, в каком случае разлив мазута в Керченском проливе может повредить краснодарским виноградникам, сообщает Постньюс .

Разлив мазута произошел 15 декабря из-за крушения двух танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе. Разлившийся мазут прибило к берегам Краснодарского края. В Анапе объявлен режим ЧС. В акватории собрали 25 тысяч тонн нефтеводяной смеси. К ликвидации последствий подключились волонтеры, которые собирают мазут с песком на берегах.

«Сейчас на береговых территориях нет виноградников, они все уже достаточно глубоко», — объяснил эксперт.

По его словам, виноградников непосредственно у моря на сегодняшний день не осталось, они были до того, как построили Крымский мост и другие объекты.

Опасность для виноградников может возникнуть только в том случае, если туда завезут загрязненный мазутом песок с побережья, добавил Голубитченко. Если же по близлежащим районам не будут развозить остатки песка с мазутом, с виноградниками все будет нормально.

Более серьезная угроза экологии — это возможное сжигание мазутных отходов. По словам эксперта, все «к этому идет». Тогда копоть и шлак разнесется ветром и осядет повсюду, предупредил эколог.

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