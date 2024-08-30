Екатерина Варнава возбудила подписчиков узкими шортами

сегодня в 12:06

Российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава продемонстрировала стройные ноги в узких шортах, взбудоражив тем самым воображение своих поклонников, сообщает Lenta.ru .

39-летняя звезда опубликовала новый снимок в Instagram*. На фото она на предстала в мини-шорах и свободной футболке, заправленной в них.

Также телеведущая надела длинные коричневые сапоги. Благодаря наряду Варнава сумела выгодно подчеркнуть свои стройные ноги и приятно удивила фанатов.

Поклонники оставили актрисе множество комплиментов: «Молодо выглядите», «Стройная, красивая, яркая» и т. д.

*принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской.