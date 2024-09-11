Екатерина Стриженова встала на колени перед вдовой Александра Маслякова

Актриса, тележурналист и ведущая Екатерина Стриженова посетила церемонию прощания с легендой КВН Александром Масляковым и встала на колени, выражая соболезнования его вдове, сообщает kp.ru .

Стриженова сказала много теплых слов в адрес Маслякова во время церемонии прощания. Она отметила, что легендарный телеведущий никогда не сдавался и воспитал целое поколение своих учеников. Одним из них стала и ведущая. Она поблагодарила учителя за путевку в жизнь.

«Пусть больше поколений живет и учится в этом клубе веселых и находчивых. Мне хочется обнять самых близких людей Александра Васильевича — я рядом с вами всегда», — заявила Стриженова.

Затем она подошла к сидящей в слезах вдове Маслякова и встала перед ней на колени, чтобы обнять и выразить свои соболезнования. С добрыми словами со сцены также обратились советник главы ДНР Игорь Кимаковский, телеведущий Леонид Якубович, артист Сергей Исаев, чемпион Высшей Лиги, редактор КВН Михаил Гуликов и многие другие.

Маслякова не стало 8 сентября. Ему было 82 года. Известно, что в последнее время телеведущий сражался с раком легким. Звезду КВН похоронили на Новодевичьем кладбище.