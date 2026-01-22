Егорьевские волонтеры проводят «Добрые уроки» в школах округа

Волонтеры Подмосковья проводят в школах региона «Добрые уроки». В их числе Арина Харитонова, Юлия Степанова и Павел Горячев из Егорьевска. Именно они в прошлом году вошли 100 в лучших амбассадоров движения и прошли обучение в Молодежном центре «Импульс» города Мытищи, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Свою миссию егорьевские добровольцы начали 5 декабря в школе № 12 и с тех пор посетили уже больше 10 учебных заведений. Очередной такой урок состоялся сегодня, 22 января. Амбассадоры движения рассказывают о том, что значит быть добровольцем — по их мнению, это не только добрые дела, но и сплоченная команда единомышленников и мощная площадка для самореализации. Волонтеры путешествуют по разным городам, общаются с людьми, заводят полезные знакомства и становятся частью увлекательных мероприятий по всей стране. Более того — на праздниках, форумах, митингах они не просто гости, а помощники организаторов, инициаторы многих проектов.

«Наша главная задача — показать, что делать добро — это интересно и доступно каждому, — поделилась Волонтер Подмосковья Алина Харитонова. — Мы хотим, чтобы после этой встречи у ребят появилось не только понимание, но и желание самим стать частью этого движения».

Инициатива реализуется совместно с Движением Первых и продлится до 28 февраля. За это время «Добрые уроки» пройдут в школах 56-ти округах Московской области.

Мероприятие прошло при поддержке Министерства информационной и молодежной политики Московской области в рамках реализации практики конкурса «Регион добрых дел» национального проекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1100 мест, то сейчас — на 1500, 2000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.