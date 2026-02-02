Его жена отрезала голову хомяку: бывшая Лютобора хочет лишить его прав на детей

Отец двоих старших детей Лютобор — сатанист*. В последние два года он не интересовался своими детьми, но формально по документам имел право забрать их и начать воспитывать так же, как и девятилетнюю дочь от другой супруги, сообщила многодетная мама Татьяна Борцова.

Ранее Baza писала, что 36‑летний гот Лютобор не мог выбрать между двумя женщинами, которые родили ему детей. В итоге все же сделал выбор, но тогда вторая возлюбленная начала портить ему жизнь и захотела лишить прав на детей.

Как утончила многодетная мама, девочке отец внушает сатанинские* ценности, ненависть к обществу, рассказывает о «глупости и недопустимости» христианства, убивает на ее глазах животных и подстегивать интерес к сексу. А его жена занимается вебкамом и постоянно поддерживает интимные отношения с другими мужчинами, также размещая соответствующие фото.

«По этой причине, а также просто потому, что моему нынешнему супругу требуется усыновить детей для бытового и бюрократического удобства, в ноябре 2025 года я обратилась с иском о лишении родительских прав в Дмитровский городской суд (по месту жительства истца, т. к. дело семейное)», — сказала Борцова.

Алименты и другое имя

По ее словам, на алименты было подано в 2024 году, но она не настаивала на их уплате, так как на юридической консультации объяснили, что долг нужен для лишения прав отца.

Татьяна также пояснила, что ранее Лютобор носил другое имя (Валентин Матвеев) и состоял на учете в Таганском ПНД. В районе 2015 года сменил имя и переехал в район Бибирево. Поэтому мужчина «соскочил» с учета и оформил разрешение на оружие. Карабин хранится у него дома. При этом отцу важно, что по документам дети, почти с ним незнакомые, «принадлежат ему».

«Поэтому он отказался от предложенной схемы нотариального усыновления детей моим супругом с нотариальным же отказом от истребования алиментов. Вел себя неадекватно, угрожал, оскорблял. В опеке меня предупредили, что при такой позиции отца суд может назначить „испытательный срок“, в течение которого он сможет регулярно забирать детей и налаживать с ними контакт», — добавила мать детей.

Чтобы предотвратить поездки детей к отцу, Борцова заранее предупредила компетентные органы, в какой атмосфере живет его дочь. Также она приложила к заявлению фотографии из соцсетей ее матери. Эти же материалы отправились в суд. 20 января суд вынес решение о лишении родительских прав отца и о назначении максимально возможных алиментов в твердой форме. При этом на заседании ответчик вел себя так, чтобы шокировать судью, прокурора и представителя органов опеки.

По словам Борцовой, 1 февраля в Telegram-канале появилось сообщение, где Лютобор жалуется на «злую бывшую». При этом органы опеки нашли в его доме алкоголь и готические символы, которые они ошибочно приняли за сатанинские*.

Воспитание дочери

«Полагаю, СМИ было бы интересно отследить судьбу девочки, которая находится в руках такой семейной пары. Лично я очень рада, что сумела вовремя спасти от такого риска своих детей», — подчеркнула Борцова.

Она уточнила, что пока общалась со второй семьей (до 2024 года), их дочь проявляла признаки явной внушенной асоциальности, яростной антирелигиозности. Девочка рассказывала о любви к черному и гробам, не умела контактировать с людьми и предлагала ее сыну-ровеснику заняться сексом. Также со слов Лютобора Татьяне известна история о хомяке, которого мама девочки сначала купила как питомца, а потом, когда животное надоело, отрезала ему голову на глазах у ребенка.

* Международное движение сатанизма/сатанистов признано в РФ экстремистским и запрещено.

