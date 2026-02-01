Секс с ведьмами: готический любовный треугольник разрушил жизнь москвича Лютобора

В столице мужчина никак не мог выбрать между двумя женщинами, каждая из которых родила ему детей, а когда все же остался с одной из них, вторая начала портить ему жизнь, сообщает Baza .

36‑летний гот по имени Лютобор безуспешно борется за право быть отцом двух детей. Проблемы у мужчины начались в 2014 году, когда он, будучи супругом Марии, встретил новую любовь — Татьяну Овчарку, которая известна в оккультных кругах как экс-жена старейшего русского сатаниста* Андрея Варракса.

Женщины стали бороться за сердце Лютобора, но мужчина никак не мог определиться. В итоге в 2016 году обе женщины родили от него по ребенку. Но и после этого он не выбрал одну. В 2022 году Татьяна родила от Лютобора еще одного малыша, но Лютобор выбрал Марию.

Оскорбленная Татьяна подала на алименты. В итоге суд постановил взыскивать с отца детей треть зарплаты. Когда он потерял работу, то экс-возлюбленная добилась алиментов в твердой денежной форме, и мужчина согласился, лишь бы можно было видеться с детьми.

Но обида не проходила. Тогда женщина решила, что экс-любовник слишком хорошо живет и добилась, чтобы отца ее детей лишили родительских прав. Дальше наслала на семью мужчины и соперницы органы опеки.

Проверка к ним пришла под Старый Новый год и после дня рождения Лютобора. В квартире специалисты обнаружили слишком много алкоголя и готическую атрибутику, которую приняли за сатанинские* символы. Теперь мужчину проверяют компетентные органы, а его брак находится под угрозой.

* Международное движение сатанизма/сатанистов признано в РФ экстремистским и запрещено.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.