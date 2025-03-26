Психолог Чернякова: ни в коем случае нельзя запугивать ребенка провалом на ЕГЭ

У школьников и их родителей наступает горячая пора — подготовка и сдача ЕГЭ. Клинический психолог Татьяна Чернякова призвала не запугивать и не давить на детей, а также посоветовала, как помочь ребенку в успешной сдаче экзамена, сообщает сайт «Узнай.ру» .

Как отметила специалист, сейчас у школьников сильно возрастает нагрузка, а вместе с тем уровень стресса, чувство страха, тревоги, напряжения. Поэтому необходимо обеспечить ребенку спокойную атмосферу эмоциональной безопасности и принятия, чтобы ему было комфортно.

Эмпатия и поддержка способствуют снижению уровня гормона стресса — кортизола, что положительно влияет на когнитивные функции. Также важно, чтобы ребенок мог поделиться своими страхами и его поняли.

Ни в коем случае нельзя запугивать, мол, не сдашь ЕГЭ — вся жизнь пойдет под откос, что практикуют некоторые педагоги. Это, наоборот, может сильно травмировать и снизить мотивацию к занятиям, предупредила психолог. Также негативно повлиять на самооценку может сравнение с другими одноклассниками.

Она посоветовала вместе с ребенком смоделировать ситуацию в случае неудачи, чтобы он понял: ЕГЭ — это не конец жизни, и всегда есть выход, а впереди у него будут новые возможности.

«Нарисуйте ему понятный план действий, который вы бы предприняли в случае неудачи», — рекомендует Чернякова.

Также специалист рассказала, какая схема занятий поможет эффективно организовать процесс подготовки к ЕГЭ: это 40-50 минут работы и 10-15 минут отдыха. Доказано, что такой режим наиболее эффективен в закреплении знаний.