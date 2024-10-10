Ефимов: в Обручевском районе появится новый бульвар по программе КРТ

На юго-западе столицы будет обустроен пешеходный бульвар, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Обустройство участка в Обручевском районе столицы будет идти в рамках редевелопмента неэффективно используемой территории. Известно, что даанная площадка расположена около станции «Воронцовская» БКЛ от ул. Архитектора Власова до ул. Академика Челомея.

«В Обручевском районе появится новая зеленая зона — благоустроенное пешеходное пространство площадью 0,82 га. Его создадут в рамках реорганизации неэффективно используемой территории площадью 9,31 га по программе комплексного развития территорий (КРТ). Бульвар пройдет от улицы Архитектора Власова вдоль Проектируемого проезда № 7515 до улицы Академика Челомея. Местные жители, а также сотрудники расположенных в этом районе города учреждений получат новое место для прогулок и отдыха», — уточнил вице-мэр.

Согласно проекту, на данном участке к 2027 году возведут различные объекты общественно-делового назначения.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман прокомментировал подробности реорганизации данного участка и поделился планами по строительству на нем различных объектов.

«На месте пустыря и устаревших объектов к 2027 году построят здания административного и офисного назначения общей площадью 24,5 тыс. кв. м с магазинами, кафе, ресторанами и банками. Также тут возведут образовательное учреждение на 1 тыс. школьных и 275 дошкольных мест и ФОК, площадь которого будет достигать 9,35 тыс. кв. м. Рядом со спортивным комплексом будет находиться новый бульвар», — объяснил он.

Помимо этого, председатель комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Юлиана Княжевская уточнила, что утверждаемые ведомством решения соответствуют потребностям горожан. Также она сказала о ключевом аспекте при разработке объекта.

«Существует еще один ключевой аспект, который учитывается при разработке, — это облик города. В связи с этим, проекты рассматриваются с отсылкой на архитектурную и функциональную особенность территории, где планируется их реализовать», — заключила Княжевская.

Отмечается, что в рамках 236 проектов КРТ в городе будет благоустроено почти 1,25 тыс. га пространств, напомнил мэр Москвы Сергей Собянин. Таким образом, в столице появятся новые парки, скверы, зоны променада, площадки для занятий спортом, велодорожки, места для развлечений и отдыха.