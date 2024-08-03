Ефимов: детскую строительную площадку открыли на форуме «Территория будущего. Москва 2030»

В спорткомплексе «Лужники» в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» открыли тематическую детскую площадку «Сам себе строитель», сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Площадку организовали на парковке Южного спортивного ядра. Ее возвел Комплекс градостроительной политики и строительства столицы.

Родители могут оставить детей с опытными вожатыми в специальной игровой зоне, где предусмотрена особая развивающая программа. Малыши узнают о градостроительстве и погрузятся в захватывающий процесс возведения зданий, примерив роль специалиста в этой отрасли. Дети смогут построить крупные объекты и придумать, как их дальше использовать.

Детскую площадку стилизовали: ее оснастили строительным краном высотой восемь метров, а также горками, скалодромом, батутом веревочной паутиной и т. д.

Родители смогут провести досуг на пуфиках или в гамаках, послушать подкасты, аудиоспектакли или лекции по урбанистике и архитектуре.

Ежедневно на площадке для детей трех возрастных групп будут доступны мастер-классы. А в дворовых играх смогут принять участие и взрослые, и дети. Также гости смогут пообедать в кафе с тематическим меню.

«Территория будущего. Москва 2030» — масштабный форум-фестиваль, посвященный передовым технологиям и инновациям столицы. Более чем на 30 площадках пройдут мероприятия, посвященные развитию мегаполиса. Форум-фестиваль будет длиться с 1 августа по 8 сентября.

Благодаря проекту можно будет увидеть, какой станет Москва через несколько лет. Узнать информацию о форуме можно на сайте moscow2030.mos.ru.