Ефимов: более 60 домов передали под заселение по реновации на востоке столицы

С момента начала хода программы реновации на востоке столицы под заселение было передано свыше 60 домов, которые расположены в 12 районах. заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Новостройки строят с учетом принципов безбарьерной среды: широкие проходы в подъездах, вестибюли и лифтовые холлы расположены на одном уровне, без высоких ступеней, а пешеходные проходы во дворе спроектированы так, чтобы комфортно было передвигаться как родителям с колясками, так и гражданам с ограниченными возможностями здоровья.

«С начала реализации программы реновации на востоке столицы город возвел 64 новостройки в 12 районах. Из них 62 уже передали под заселение. Их жилая площадь превышает миллион квадратных метров. На данный момент свыше 34,8 тыс. жителей переехали или еще находятся в процессе переселения в новые жилые комплексы. Всего в ВАО планируется расселить 1062 ветхих дома, а новые квартиры получат примерно 210 тыс. москвичей», — уточнил вице-мэр.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский поделился подробностями о том, в каких районах расположено больше всего новостройках.

«В 62 переданных под заселение жилых комплексах в ВАО суммарно предусмотрено около 17,6 тысячи квартир. Больше всего таких новостроек — 13 — в районе Перово. Еще 11 жилых комплексов расположены в Северном Измайлове, а шесть — в Косино-Ухтомском. Территории возле всех возведенных домов благоустроили: высадили деревья и кустарники, разбили газоны и цветники, оборудовали площадки для активного отдыха и занятий спортом. Для безопасности и комфорта жителей установили камеры видеонаблюдения и объекты наружного освещения», — сказал Овчинский.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин встретился с новоселами дома по реновации в Хорошево-Мневниках.

Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе можно узнать по ссылке.