Эдуард Малышев провел выездную администрацию в Раменской гимназии
Фото - © Выездная администрация/Раменский Медиацентр
На встрече с педагогами обсуждались не только образовательные вопросы, но и проблемы, волнующие жителей в повседневной жизни. Как отметил Эдуард Малышев, разговор затронул широкий круг тем: от транспортной доступности школ и благоустройства прилегающих территорий до состояния дорог и работы общественного транспорта, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
Отдельное внимание уделили вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Участники встречи обсудили качество водоснабжения, подачу электроэнергии, уборку подъездов и организацию вывоза мусора.
Особый интерес вызвала тема благоустройства озера Пионер. Жители предложили установить на территории пункт общественного туалета при проведении следующих этапов работ. По словам главы, озеро традиционно привлекает семьи с детьми и пожилых людей для отдыха, поэтому такая просьба актуальна, особенно в летний сезон.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.
«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.