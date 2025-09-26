Эдуард Малышев провел выездную администрацию в Раменской гимназии

На встрече с педагогами обсуждались не только образовательные вопросы, но и проблемы, волнующие жителей в повседневной жизни. Как отметил Эдуард Малышев, разговор затронул широкий круг тем: от транспортной доступности школ и благоустройства прилегающих территорий до состояния дорог и работы общественного транспорта, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Отдельное внимание уделили вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Участники встречи обсудили качество водоснабжения, подачу электроэнергии, уборку подъездов и организацию вывоза мусора.

Особый интерес вызвала тема благоустройства озера Пионер. Жители предложили установить на территории пункт общественного туалета при проведении следующих этапов работ. По словам главы, озеро традиционно привлекает семьи с детьми и пожилых людей для отдыха, поэтому такая просьба актуальна, особенно в летний сезон.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.