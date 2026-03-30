Единственный в России голый кролик Добби стал дедушкой

Добби — единственный в России и второй в мире голый кролик. 28 марта его полулысая дочь по кличке Тинки родила четверых крольчат. Через две-три недели станет понятно, унаследовали ли они ген знаменитого дедушки, сообщает 63.RU .

Кроликовод Галина Бажайкина рассказала, что вес каждого малыша 50 граммов. Пока нельзя точно определить, кто из них мальчик, а кто девочка.

Добби родился в 2024 году в хозяйстве Бажайкиной. Он живет в Самарской области, его родители — пара пушистых кроликов породы белый паннон.

Сначала малыш ничем не отличался от братьев и сестер — они все родились лысыми. Потом маленькие кролики несколько раз обрастают и линяют, но Добби свою шубку сбросил и больше не надел.

За необычным кроликом нужен был особый уход. Бажайкина содержала его в доме, грела под специальной лампой и носила на кормление к крольчихе. Весть о необычном животном быстро разлетелась по России. Теперь Бажайкина планирует вывести новую породу — скинни.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.