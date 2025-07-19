Единственному в России детенышу бурой гиены исполнился один год

19 июля исполнился ровно год единственному в России детенышу бурой гиены по имени Акела. Работники Московского зоопарка день и ночь заботились о малыше в первые месяцы его жизни, выкармливая и ухаживая за ним. Поздравительное видео появилось в официальном аккаунте Московского зоопарка .

В 2023 году москвичи и гости города впервые смогли увидеть бурых гиен — необычных животных с особенной внешностью. Эти редкие хищники обитают в сухих прибрежных районах Южной Африки. В природе их осталось меньше 10 тысяч, поэтому они внесены в Международную «Красную книгу» как вид, находящийся на грани вымирания.

Год назад в Московском зоопарке появился первый и единственный в России детеныш бурой гиены. Желающие посмотреть на Акелу могут подойти к его вольеру, который находится рядом с пумой и домашними яками.

Ранее сообщалось, что жители Москвы в онлайн-голосовании выбирали имя для первого в стране детеныша бурой гиены. Больше всего голосов набрало имя Акела, а второе и третье место в голосовании заняли имена Вжик и Олаф.

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