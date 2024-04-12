«Единая Россия» в Подмосковье поздравила работников космической отрасли

В Подмосковье активисты партии «Единая Россия» поздравили работников предприятий и научно-исследовательских институтов с Днем космонавтики, который ежегодно отмечается 12 апреля.

По словам секретаря Московского областного регионального отделения «Единой России», спикера Мособлдумы Игоря Брынцалова, Подмосковье всегда являлась центром космической отрасли России — здесь расположено 17 крупных и средних организаций ракетно-космической промышленности, в том числе и центр подготовки космонавтов, и ряд предприятий, на которых разрабатываются и создаются компоненты, необходимые для всей отрасли.

«Для Подмосковья этот праздник имеет особое значение. Наш регион — профессиональный центр космонавтики России. У нас готовят космонавтов-испытателей, успешно работают ведущие предприятия ракетно-космической отрасли. Всё это надёжный фундамент для новых научных открытий. Спасибо всем, кто вносил и вносит вклад в „звёздные“ достижения. Мы гордимся тружениками космической отрасли, которых насчитывается более 30 тысяч человек. Желаю вам благополучия, здоровья и новых космических высот! Всем нам желаю верить в свои мечты и воплощать их. Пусть каждая гениальная идея служит на благо нашего Великого Отечества! С праздником!», — сказал Брынцалов.

Он также подчеркнул, что научные открытия в космической сфере не только вдохновляют новые поколения, но и делают мир лучше и безопаснее.

В этот день «Единая Россия» лично поздравляла работников предприятий.

Так, у проходной ракетно-космической корпорации «Энергия» им. С. П. Королёва активисты вручали цветы, а на фоне звучало музыкальное сопровождение с символическими композициями «Трава у дома», «Поверь в мечту». Именно в «Энергии», в Особом конструкторском бюро № 1, был создан первый в мире пилотируемый космический корабль «Восток», на котором Юрий Гагарин и отправился в космос.

Аналогичное поздравление получили работники «Научно-производственного предприятия „Звезда“ в Люберцах, Щелковского „Центра подготовки космонавтов имени Юрия Алексеевича Гагарина“ и химкинский трудовой коллектив научно-производственного объединения „Энергомаш имени академика В. П. Глушко“.

Кроме этого, накануне памятной даты прошла серия мероприятий посвященных Дню Космонавтики. Так, «Единая Россия» организовала поездку для детей участников специальной военной операции и ребят из Семейного центра Серпухова, оставшихся без попечения родителей в Пущинскую обсерваторию — старейшее действующее радиоастрономическое научное учреждение России.

В Дзержинском единороссы провели мастер-класс по изготовлению космической ракеты для подопечных фонда «Много детства», в числе которых дети из многодетных и малообеспеченных семей и семей участников СВО.

В Мытищах прошла интеллектуальная игра «Росквиз», на которой собрались пять команд участников, готовых сразиться за звание лучших знатоков космоса.

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