«Единая Россия» проведет Всероссийский субботник в Подмосковье

18 апреля в Подмосковье «Единая Россия» проведет Всероссийский субботник по благоустройству памятных мест и воинских мемориалов, передает пресс-служба партии.

Субботник по уборке территорий захоронений, воинских мемориалов, обелисков и других памятных мест, посвященных подвигу Советского народа в годы Великой Отечественной войны, стартовал 10 апреля. Мероприятия пройдут в каждом муниципалитете Подмосковья в преддверии Дня Победы при участии активистов и сторонников «Единой России»

По словам регионального координатора федерального партийного проекта «Историческая память», депутата Мособлдумы Владимира Вшивцева, мероприятия по благоустройству, проводимые партией «Единая Россия», являются традиционными и являются, своего рода, актом памяти и уважения к тем, кто отдал свою жизнь за Родину.

«Такие мероприятия не только помогают сохранить память о подвигах наших предков, но и помогают сплотиться вокруг наших главных ценностей. Это пример социальной ответственности и патриотизма», — сказал Владимир Вшивцев.

Мероприятия пройдут сразу в нескольких муниципалитетах Московской области. Так, в Люберцах активисты местного отделения «Единой России» совместно с молодогвардейцами приведут в порядок территорию мемориала «Братская могила советских воинов». В Лотошино выйдут к братской могиле Советских бойцов у деревни Дьяково, а в Дзержинском субботник пройдет у мемориала Славы в сквере Победы.

«Всего в Московской области более 3 тысяч мемориалов, обелисков и памятных мест. Мы ежегодно следим за их состоянием. Мероприятия по приведению в порядок мест Славы продлятся до начала мая», — подчеркнул Владимир Вшивцев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.