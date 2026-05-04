«Единая Россия» предложила новые меры поддержки семей с детьми

Для «Единой России» поддержка семьи — стратегическое направление, а также одна из первоочередных национальных целей развития, которые своим Указом определил Глава государства, отметил Председатель партии Дмитрий Медведев на отчетно-программном форуме «Есть результат!», где «Единая Россия» вместе с Правительством РФ отчитались об итогах работы по выполнению народной программы за 5 лет, передает пресс-служба партии.

По его словам, в новой народной программе партии должны найти отражение социальные обязательства по поддержке семей — это приоритет работы с бюджетом страны, подчеркнул он.

Войдут в документ и новые инициативы по поддержке многодетных семей — по предложению партии в законодательстве уже закреплен статус многодетной семьи.

«Сформирован каркас мер поддержки, на который мы добавляем новые решения. Семьи, у которых родился третий ребенок, могут получить 450 тысяч рублей из бюджета на погашение ипотеки», — сказал Дмитрий Медведев.

Вице-премьер правительства Татьяна Голикова отметила, что в последние годы в стране сформирована целостная модель помощи, которая позволила кратно увеличить охват семей с детьми мерами поддержки. Работает механизм социального контракта, который сочетает финансовую помощь с возможностями для трудоустройства и развития собственного дела, сообщила зампред Правительства.

Она считает, что положением новой народной программы «Единой России» должна стать реализация корпоративного семейного стандарта.

«Продолжаем работу по продвижению многодетности, как основной и новой общественной нормы, и постепенному увеличению числа регионов, которые предоставляют меры социальной поддержки многодетным без критерия нуждаемости», — сказала Татьяна Голикова

Участники форума предложили новые меры поддержки семей с детьми. Например, внедрение для многодетных семей принципа «единого окна» на «Госуслугах», добровольную сертификацию нянь, создание центров подготовки к родам.

Комментируя итоги форума, депутат Мособлдумы Андрей Голубев (фракция «Единая Россия») отметил, что в Подмосковье такие центры уже успешно работают.

«На базе перинатальных центров и роддомов Московской области открыто десять специализированных центров репродуктивного здоровья семьи. Сюда пары приходят не просто за консультацией, а за шансом стать родителями. Их принимают сразу несколько специалистов по разным профилям», — пояснил депутат.

По его словам, для повышения доступности процедуры ЭКО в регионе упрощен отбор и направление пациенток на получение процедуры по полису ОМС. В этом году планируется провести порядка шести тысяч процедур экстракорпорального оплодотворения.

Один из таких центров репродукции работает в Коломенском перинатальном центре. Здесь проводят консультации и обследования, выдают направления на ЭКО, выполняют операции по восстановлению репродуктивной функции. Все услуги доступны по программе обязательного медицинского страхования.

Благодаря помощи специалистов центра в семье Анной Куцаевой появился долгожданный третий ребенок.

«Я очень счастлива, что наши попытки увенчались результатом. У нас пополнение — родилась дочка, назвали Верочкой. Мы ее ждали, мы в нее верили, и она у нас случилась. Рожала я Веру, конечно, в нашем перинатальном центре, у нас все хорошо. Хочу сказать людям, чтобы они не опускали руки. У нас есть врачи, которые помогут добиться цели», — поделилась многодетная мама.

По народной программе «Единой России» в Подмосковье идет масштабная модернизация здравоохранения: за 5 лет построено около 60 объектов, десятки обновлены по современным стандартам, в подмосковную медицину привлечено около 57 тысяч новых медицинских специалистов.

Сегодня партия собирает наказы жителей в новую редакцию народной программы на следующие 5 лет. Предложения можно оставить на сайте естьрезультат.рф, в общественных приемных партии в любом муниципалитете Подмосковья, а также по телефону «горячей линии» 8-800-200-89-50.