«Единая Россия» оптимизировала партпроекты

Работа по донастройке проектной деятельности «Единая Россия» была завершена на заседании Президиума Генсовета 16 января, которое провел секретарь Генсовета Владимир Якушев, сообщает пресс-служба партии.

В первую очередь партия расширяет партпроект «Zа самбо».

«Мы запускаем проект „Выбор сильных“. Он объединит на своей площадке самбо, дзюдо и спортивную борьбу. Одна из основных задач обновлённого проекта — развитие и повышение доступности массового спорта и пропаганда спорта как основы воспитания здорового и социально активного человека. Общественный совет возглавит сенатор РФ, Герой России, многократный олимпийский чемпион Александр Карелин», — отметил Владимир Якушев.

Реализацию еще двух проектов — «Школа грамотного потребителя» и «Жители МКД» — завершили и запустили новый.

«Партпроект „Школа ЖКХ“ возглавит депутат Мосгордумы Александр Козлов. Мы сохраним лучшие практики, которые использовали эти годы — в том числе, конкурс „Лучший дом, лучший двор“ и акцию „Международный день соседей“. И продолжим прикладывать все усилия для обеспечения доступных, комфортных и безопасных условий проживания и повышения правовой грамотности в сфере ЖКХ», — пояснил Владимир Якушев.

Также произошел ряд кадровых изменений в управлении партпроектами.

«Координатором партпроекта „Историческая память“ стал руководитель Центрального исполкома Александр Сидякин. Ранее проект возглавлял Александр Хинштейн, он стал врио главы Курской области. В этом году перед руководством и командой проекта стоят особые задачи, на них акцентировал внимание Президент на заседании оргкомитета „Победа“. В том числе, это работа по благоустройству мемориалов, памятных мест и поддержке наших ветеранов», — подчеркнул секретарь Генсовета.

Еще одно кадровое изменение — в общественном совете проекта «Предпринимательство». Его возглавил президент «Опоры России» Александр Калинин.

Каждый из проектов партии по итогам Президиума Генсовета получил собственный паспорт с индивидуальными показателями эффективности.

Так, например, проект «Зеленая экономика» планирует к следующему году добиться доведения доли вторичных ресурсов, используемых для производства сырья в промышленности и изготовления продукции и материалов в строительстве, до 15% и 20% соответственно.

Рост удовлетворенности граждан товарами российского производства ставит одним из своих показателей партпроект «Выбирай свое» в рамках работы по импортозамещению и обеспечению технологического суверенитета страны.

Проект «Моя карьера с Единой Россией» планирует оказывать помощь в трудоустройстве не менее 50 тыс. человек в год.

По словам депутата Государственной Думы, первого заместителя секретаря Московского областного регионального отделения «Единой России» по направлению агитационно-пропагандистской работы Александра Когана, вдополнение к федеральным партийным проектам, в Московской области успешно реализуются и собственные региональные и муниципальные партийные проекты.