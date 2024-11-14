Economist: окружение Зеленского врет ему о ситуации в зоне СВО

Окружение Владимира Зеленского скрывает от него актуальную информацию из зоны боевых действий из-за ухудшения ситуации на фронте, сообщает RT со ссылкой на The Economist.

«Зеленского ограждают от правды», — говорится в публикации.

Последствия ухудшения ситуации на линии фронта уже сказываются на обществе, у которого пропала мотивация продолжать участвовать в военных действиях, пишет издание.

Кроме того, выросло число немотивированных мужчин, которые «сражаются, потому что это единственный способ остаться в живых».

Ранее сообщалось, что победа Дональда Трампа на выборах в США может означать конец для президента Украины Владимира Зеленского, согласно мнению аналитиков. Эксперты уверены, что шансы Зеленского на выживание стремятся к нулю, и планы его ликвидации уже подготовлены спецслужбами.