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Джонсон: ВСУ находятся в крайне тяжелом положении у Красноармейска

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон рассказал, что логистика Вооруженных сил Украины в районе Красноармейска находится в крайне тяжелом положении из-за потери контроля над железнодорожными путями, пишет РИА Новости .

Он отметил, что ранее украинская могла рассчитывать на железные дороги для отправки большей части своих грузов, а сейчас город для них оказался фактически отрезан.

По прогнозу аналитика, украинские войска, вероятно, потерпят крах в этой части линии фронта из-за нехватки ресурсов.

Красноармейск — районный центр на северо-западе Донецкой Народной Республики.

Ранее подразделения группировки войск «Центр» ВС РФ освободили населенный пункт Украинск в Донецкой Народной Республике.