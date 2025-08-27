Дыхание и режим: Россиянам рассказали, как бороться с осенней хандрой

«Самое депрессивное время начинается с октября, а самый депрессивный месяц в году — это февраль, когда очень мало солнца, плохая погода и кажется, что зима никогда не закончится. Все это, конечно, влияет на нас сильно, особенно недостаток солнечного света ведет к изменению уровня гормонов, и серотонин, и мелатонин, которые у нас отвечают за хорошее настроение, за сон, начинают сбоить», — отметила психолог.

Симптомами осенней хандры, по мнению Никольской, являются чувство безнадежности, отсутствие энергии, снижение работоспособности и нарушения режима сна. Часто в таком состоянии человек заставляет себя двигаться, концентрироваться на важных делах и задачах. Все время присутствует апатия и утомляемость. Интересно, что осенью даже фиксируют большее количество аварий.

Чтобы справиться с первыми признаками депрессии, психолог рекомендовала обязательно выходить на улицу и гулять, хотя бы от 15 минут в день, поддерживать себя любимыми делами, соблюдать режим дня и высыпаться, употреблять больше зелени, орехов и семян. Также эксперт отметила эффективность упражнений на дыхание, когда накрывает депрессия. Более того, можно попробовать техники на заземление.