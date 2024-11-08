Двух подрядчиков в Подмосковье включили в реестр недобросовестных поставщиков

Решением Московского областного УФАС России два индивидуальных предпринимателя Е. Моргунец и А. Морковкин внесены в реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

ИП Моргунец Е.В. не приступил в установленные сроки к исполнению контракта на выполнение работ по санитарно-оздоровительным мероприятиям по предупреждению распространения вредных организмов в Клинском лесничестве. Стало очевидно, что работы, предусмотренные контрактом, не будут выполнены в утвержденное время. А ИП Морковкин А. В. вообще не подписал контракт о выполнении аналогичных работ на территории Орехово-Зуевского лесничества.

«Исполнение государственных контрактов строго контролируется специалистами Комитета лесного хозяйства. Здесь очень важны сроки выполнения работ — подрядчик обязан вовремя соблюсти конкурентные процедуры, подписать контракт и приступить к собственно его исполнению. В противном случае мы применяем меры правовой защиты вплоть до расторжения контракта в одностороннем порядке», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Работы, которые производят подрядчики в лесах Подмосковья, предусмотрены национальным проектом «Экология» федерального проекта «Сохранение лесов», и их невыполнение в полном объеме в установленные сроки ставит под угрозу поддержание экологического баланса в регионе, безопасность жителей и эстетическое восприятие при посещении лесов Подмосковья.

Неисполнение условий контракта согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» влечет за собой различные меры правовой защиты, в том числе расторжение контракта в одностороннем порядке и внесение подрядчика в Реестр недобросовестных поставщиков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.