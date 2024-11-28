Двух нелегальных мигрантов выявили в ходе рейда в Рузском округе

В Рузском городском округе на регулярной основе проводятся рейды по выявлению нелегальных мигрантов. Очередной такой рейд был проведен в Дорохово, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Администрация округа совместно с сотрудниками ОМВД посетила ряд торговых точек на территории поселка. После проверки документов иностранных граждан, работавших на одной из этих торговых точек, было выявлено двое граждан иностранного государства, находящихся незаконно на территории Российской Федерации и осуществляющих при этом трудовую деятельность. Причину пребывания на территории России эти люди объяснить не смогли.

«Нелегальные мигранты были доставлены в отделение полиции. Сейчас решается вопрос об их выдворении из России», — сказал глава Рузского городского округа Николай Пархоменко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.