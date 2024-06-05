Дворнику из Ленинского округа жители подарили премию

В подмосковном Ленинском городском округе жители дома № 27 по улице Южная, рабочего поселка Дрожжино, высоко оценили работу дворника Закира Худойназарова. Соседи решили отблагодарить мужчину за ежедневный труд, озеленение территории, бесшумную работу по утрам и вечерам, а главное, за хорошее настроение, которое он дарит людям. Об этом сообщила пресс-служба главы Ленинского округа Станислава Каторова.

«Закир работает много лет, он начинает свой рабочий день с полива и ухода за цветами и растениями, уборки придомовой территории, всегда замечает недочеты, устраняет их и создает во дворе настоящий домашний уют. Закира обожают взрослые и дети, он всегда любезен и приветлив, никогда не выдаст усталость, хотя трудится с раннего утра до позднего вечера. Жители давно наблюдают за работой дворника, все с ним знакомы. Вышли с инициативой отблагодарить его лично премией. Соседи подошли к вопросу креативно: распечатали сертификат на собранные средства и вручили Закиру, получилось очень трогательно. Приятно, что человеческий труд ценят и замечают», — сказал старший по дому № 27 по улице Южная рабочего поселка Дрожжино.

У Закира четверо детей и восемь внуков.

«Я абсолютно счастливый человек, потому что у меня есть любимая работа, а тороплюсь с нее к любимой семье. И все это в совокупности мне дает мне заряд энергии, мотивацию и радость, которой я делюсь с окружающими», — сказал дворник.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.