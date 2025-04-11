Дворник из Бангкока стала моделью благодаря кадру российского фотографа

Во время своей поездки Резников заметил 28-летнюю мать-одиночку на улицах Бангкока. Он был поражен красотой девушки и решил запечатлеть ее на камеру. Затем фотограф подошел к дворнику и вручил распечатанный снимок. Этот момент он также снял на видео и опубликовал в TikTok.

Видеоролик, размещенный в соцсетях, стал стал вирусным, и девушка мгновенно обрела популярность. Вскоре она начала получать предложения от представителей СМИ и модельных агентств. Сомбунсате утверждает, что такое внимание к ее персоне стало для нее полной неожиданностью.

Затем известный тайский визажист Чатча Пеанфапичарт пригласил Сомбунсате и после преображения устроил фотосессию. Еще девушка-дворник стала лицом бренда косметики Browit и получила несколько предложений о сотрудничестве.

Сомбунсате заявила, что внезапная слава побудила ее оставить должность дворника и посвятить себя карьере модели.

Ранее модель из Ставрополья — 20-летний Радомир П. — употребил каннабис в Таиланде, ударил мужчину в местном аэропорту и угодил в тюрьму. Молодой человек снимается в азиатской рекламе машин, а также делает водеоролики в соцсети.