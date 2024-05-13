Двойных: производство и сбыт сельхозпродукции — основа занятости на селе
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Советом Федерации РФ совместно с комитетом Госдумы России были подготовлены поправки в федеральный закон о крестьянском (фермерском) хозяйстве, которые позволят на новом уровне обеспечить сбыт фермерской продукции, сообщил председатель комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных.
«Производство и сбыт сельхозпродукции — основа занятости на селе», — сказал Двойных.
По его словам, есть надежда, что закон будет принят уже в весеннюю сессию.
«Поправки в закон должны быть приняты Госдумой в первом чтении. Это даст возможность определить, что такое продукция, которая производится малыми хозяйствами», — заявил Двойных.
Председатель комитета обратил внимание, что виден серьезный запрос у жителей городов на фермерскую продукцию.
«Очевидно, как крупные агрохолдинги используют эту возможность, вступая в недобросовестную конкуренцию с теми фермерами, которые работают на сельских территориях», — отметил Двойных.
По его мнению, поправки в закон позволят обеспечить инфраструктуру сбыта, разъяснят, как маленькому фермеру попасть на полки к крупному торговому оператору.
Двойных отметил, что в некоторых российских регионах уже успешно проходит ряд пилотных проектов.
Федеральный закон о крестьянском (фермерском) хозяйстве определяет правовые, экономические и социальные основы создания и деятельности КФХ.