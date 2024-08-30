Двое молодых учителей начали работать в гимназии № 2 Зарайска

Двое молодых учителей пополнили педагогический состав гимназии № 2 Зарайска: Ульяна Романовна Промова и Анна Вячеславовна Трепольская. Промова будет преподавать русский язык и литературу, а Трепольская — математику. Они продолжают педагогические династии своих семей, сообщает пресс-служба администрации округа.

Ульяна Романовна, выпускница одного из ведущих педагогических вузов страны, в своих уроках планирует использовать современные методики и технологии. Ее подход к изучению русского языка и литературы будет основываться на интерактивных методах, что поможет ученикам лучше усваивать материал и развивать критическое мышление. Ульяна верит, что каждое произведение может стать путеводителем для ученика в мир эмоций и переживаний.

Анна Вячеславовна Трепольская, в свою очередь, привнесет в математику элементы игры и творчества. Она уверена, что математические задачи можно решать не только логически, но и креативно. Анна разработает проекты, в которых математика будет совмещаться с искусством и реальными проблемами, создавая уникальные возможности для наглядного изучения предмета.

«Мы желаем нашим коллегам успехов, вдохновения и интересных уроков. У них уже есть опытные наставники, которые помогут им в работе», — поделилась директор гимназии № 2 Елена Штиф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе действует разная поддержка учителей. Есть гранты за достижения, различные выплаты.

«Учитель не платит за аренду (жилья — ред.) в наших муниципалитетах, у нас уже порядка 10 лет действует специальная программа социальной ипотеки», — добавил Воробьев.