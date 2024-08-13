Движение «Волонтеры Победы» создает тренерский состав волонтерского корпуса
Движение «Волонтеры Победы» запустили конкурс опытных и инициативных людей, которые готовы стать наставниками для добровольцев в своих регионах и странах, оно создает тренерский состав волонтерского корпуса, сообщают организаторы.
Чтобы присоединиться к тренерскому составу, нужно следовать простым шагам:
- Нужно подготовить видео-визитку. В ней нужно рассказать о себе и о том, почему ты хочешь стать тренером Международного волонтерского корпуса.
- Затем нужно поделиться своими мыслями в социальных сетях. Нужно написать публикацию на своей странице во «ВКонтакте» или Telegram. Ответь на вопрос: «Как я могу помочь сохранению исторической памяти?» Не забудь упомянуть социальные сети Движения и использовать хештеги #ВолонтерскийКорпус80 и #ТренерыМВК.
- Подай заявку на участие по ссылке.
Сроки подачи заявок различаются в зависимости от федерального округа:
- с 25 июля по 27 августа — для участников из ДФО, СФО и иностранных государств;
- с 25 июля по 27 августа — для участников из СКФО, ЮФО, УФО, ЦФО, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также иностранных государств;
- с 25 июля по 03 сентября — для участников из СЗФО и ПФО.
Затем нужно пройти обучение. После того, как заявка будет подана, нужно будет пройти все этапы обучения.