Движение «Волонтеры Победы» создает тренерский состав волонтерского корпуса

Нужно подготовить видео-визитку. В ней нужно рассказать о себе и о том, почему ты хочешь стать тренером Международного волонтерского корпуса.

Затем нужно поделиться своими мыслями в социальных сетях. Нужно написать публикацию на своей странице во «ВКонтакте» или Telegram. Ответь на вопрос: «Как я могу помочь сохранению исторической памяти?» Не забудь упомянуть социальные сети Движения и использовать хештеги #ВолонтерскийКорпус80 и #ТренерыМВК.