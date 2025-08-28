Две школы Жуковского вошли в топ-300 лучших в стране

Рейтинговое агентство RAEX подготовило рейтинги российских школ за 2025 год. В проекте представлено два основных рейтинга: по конкурентоспособности и по масштабу. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

При оценке конкурентоспособности RAEX оценивает долю выпускников, поступивших в топ-50 вузов России, рассматривается количество выпускников, являющихся студентами лучших университетов страны.

В топ-300 лучших школ Российской Федерации по конкурентоспособности выпускников в 2025 году попали 36 школ Московской области. В частности, в рейтинг RAEX вошли две образовательные организации городского округа Жуковский. Отметим, лицей №14 улучшил свои позиции, поднявшись с 225-го на 124-е место, а гимназия №1 впервые вошла в рейтинг, заняв 230-е место.

В 2024 году в ТОП-300 данного рейтинга входили 32 школы Московской области, а в 2025 году список пополнился на 4 школы, в числе которых впервые оказалась гимназия №1 из Жуковского.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.