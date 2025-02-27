Две региональные площадки чемпионата «Профессионалы» открылись в Егорьевске

На базе Егорьевского техникума, где представлена компетенция «Торговое дело», работают 5 конкурсантов из Егорьевска и Подольска. На открытии они прослушали приветственное слово министра просвещения РФ Сергея Кравцова. Поприветствовали конкурсантов и пожелали им успехов также победители чемпионата прошлого года, студентки Егорьевского техникума Карина Мягкова и Алина Алюлина.

Алине в прошлом году удалось выиграть чемпионат по «Банковскому делу» на всероссийском уровне.

Индустриальный эксперт чемпионата Рамиль Хайртдинов отметил сложность заданий, с которыми участникам, а это студенты 1-2 курсов, предстоит столкнуться. Модули содержат в себе розничную и оптовую торговлю, логистику, рекламу и построение сайтов. Изучение отдельных компетенций в образовательную программу СПО в этой области не входят — участников готовят дополнительно. Это хорошая возможность приобрести новые навыки и стать ещё более востребованным специалистом.

Если в Егорьевском техникуме региональный чемпионат по «Торговому делу» проводят только второй год, то Колледж педагогики и искусства в этом движении с 2017 года. С 2020 года к основной линейке — студентам — присоединились юниоры — школьники. Здесь экспертный совет оценивает компетенцию «Преподавание музыки в школе». Этой специальности в колледже успешно обучают, а те, кто прошел еще и подготовку на «Профессионалах», как отмечают педагоги, поступают в ведущие российские вузы по музыкальному и театральному направлению.

В этом году в основной линейке 6 участников из Егорьевска, в юниорах — 5 ребят из Реутова, Звенигорода, Талдома, Мытищ и Люберец. Эксперты рассказывают, что участие в чемпионате способствует профессиональной ориентации школьников. Так, видя работу студентов-волонтеров, старших конкурсантов, бывшая участница чемпионата поступила в Колледж педагогики и искусства. Юниоры этого года также заинтересованы в обучении профессии музыкального руководителя.

В рамках чемпионата конкурсанты пишут аранжировки к песням, делают презентации, создают музыкально-ритмическую импровизацию со «звучащими» жестами, организуют оркестр, к слову, к шумовым инструментам в этом году добавились и тональные. Но самое насыщенное и разнообразное задание чемпионата — урок музыки. Чтобы набрать максимальное количество баллов, нужно помнить обо всех критериях оценки. Поэтому подготовка к чемпионату в любой компетенции всегда серьезная и тяжелая.

Эксперты отметили достойный уровень участников. Лучшие примут участие в национальных этапах.

Ранее в областном этапе чемпионата по компетенции «Обслуживание авиационной техники» приняли участие курсанты Егорьевского авиационного технического колледжа им. В. П. Чкалова, а также учащиеся егорьевской школы № 2, которым педагоги и курсанты ЕАТК помогали в подготовке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с началом нового учебного года в регионе увеличится число учащихся по федеральной программе «Профессионалитет», так как заработают еще 7 соответствующих кластеров. В настоящее время по программе «Профессионалитет» обучение проходят более 6 тысяч учащихся. Это образовательная программа подготовки кадров, разработанная для средних специальных учебных заведений России.