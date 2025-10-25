Две набережные появятся в Мневниковской пойме в Москве

На территории Мневниковской поймы в столице буду созданы две благоустроенные набережные, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

С западной стороны поймы набережная будет идти от дома № 37А на улице Нижние Мневники до пляжа, который находится южнее Крылатского моста. Там появятся пешеходные дорожки, детские и смотровые площадки. Еще будут сделаны спортивный пирс, два амфитеатра и установлены арт-объекты.

К новой набережной будет примыкать пешеходный мост. Он свяжет Мневниковскую пойму со столичным районом Крылатское.

В восточной части территории набережную сделают от пересечения улицы Нижние Мневники с Проектируемым проездом № 1166 до возводимого «моста-паруса», который строится в створе Новозаводской улицы. Там создадут комфортную прогулочную зону с детскими и спортивными площадками, еще на набережной появятся причал, места для отдыха и выгула собак.

