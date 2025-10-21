Две команды из Жуковского удостоились диплома 3 степени в «Математической регате»

В субботу, 18 октября, на базе Образовательного центра «Взлет» состоялась «Математическая регата» для учащихся 8-х классов школ Московской области. В интеллектуальных соревнованиях приняли участие более 270 школьников, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Программа регаты состояла из четырех туров, в каждом из которых командам было предложено решить по три задачи. Задания охватывали ключевые разделы математики, включая алгебру, геометрию, а также логику, комбинаторику и теорию чисел.

По итогам соревнований две команды из Жуковского были удостоены дипломов III степени: команда Лицея № 14 в составе учащихся 7 «А» класса: Артема Барабанова, Андрея Варюхина, Александра Демьянцева и Вероники Маркитантовой; команда Гимназии № 1, представленная учениками 8 «М» класса: Сергеем Пахомовым, Ильей Квашниным, Александром Ратмановым и Михаилом Яковчуком.

Подготовку команд-призеров обеспечили педагоги-наставники Ирина Афанасьева и Елена Громова.

