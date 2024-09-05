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Две детские игровые площадки откроются в Зарайске после модернизации

Детские игровые площадки откроются в двух деревнях Зарайска 5 и 6 сентября после модернизации, сообщает пресс-служба администрации округа.

Торжественные мероприятия по этому случаю пройдут:

5 сентября в 17:00 на дворовой территории у домов № 5, 7, 8, 16, 16А в деревне Мендюкино;

6 сентября в 17:00 у дома № 2 на ул. Полевой в деревне Летуново.

Детские игровые площадки были установлены ранее по программе губернатора «Наше Подмосковье».

С 2024 года реализуется программа по модернизации губернаторских игровых площадок. В ее рамках подлежат замене асфальтобетонное основание и подходы к площадкам, меняется на усовершенствованные резиновое покрытия, замена устаревших игровых элементов на современные, обновляется система освещения (опоры и светильники), видеонаблюдение, благоустраивается прилагающая территория.

«В рамках торжественного открытия будет организована развлекательная программа для детей, сладкий стол с угощениями. Приглашаем всех жителей присоединиться!» — отметил глава округа Виктор Петрущенко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.