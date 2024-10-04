Два российских БТР уничтожили колонну ВСУ из 19 единиц техники в Курской области

Морпехи из 810-й отдельной гвардейской бригады Черноморского флота России на бронетранспортерах уничтожили колонну техники ВСУ в Курской области, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Сообщается, что два российских БТР-82А, находившиеся в огневой засаде, разгромили почти всю колонну Вооруженных сил Украины, состоявшую из 19 единиц техники. Отмечается, что сохранились только пять машин противника, который развернулись и отступили.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.

Днем 3 октября Вооруженные силы Украины пытались атаковать Курскую атомную электростанцию, но система ПВО отбила удары, а объект, расположенный в Курчатове, продолжает работать в штатном режиме.