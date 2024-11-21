Два представителя из Наро-Фоминского округа победили в конкурсе «Лучший по профессии»

Стали известны имена победителей конкурса «Лучший по профессии» среди сотрудников в сфере работы с детьми и молодежью. В их число вошли 2 специалиста из Наро-Фоминского городского округа, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Представители Наро-Фоминского округа успешно защитили свои проекты, рассказали о том, как они выстраивают работу, привлекают молодых ребят в добровольчество, в общественно полезную деятельность, какие мероприятия проводят и стали победителями конкурса «Лучший по профессии».

— в номинации «Руководитель учреждения в сфере работы с детьми и молодежью муниципального образования Московской области» — Гражданкина Татьяна Ивановна — заместитель МАУ «Молодежный комплексный центр»;

— в номинации «Специалист учреждения в сфере работы с детьми и молодежью муниципального образования Московской области» — Цыхановский Данила Сергеевич — начальник сектора МАУ «Молодежный комплексный центр».

«В этом году 10 победителей, среди которых два представителя Наро-Фоминского городского округа, продемонстрировали высокий уровень профессионализма и инновационный подход к работе с молодежью. Это говорит о том, что мы на правильном пути в привлечении молодежи к добровольчеству и общественно полезной деятельности. Поздравляю всех участников и победителей конкурса!», — сказал председатель комитета по культуре, спорту и работе с молодежью Андрей Лощаков.

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