Два погранперехода между Россией и Финляндией полностью закрыты

Финляндия полностью закрывает два погранперехода на границе с Россией, объясняя свое решение большим наплывом мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу финской пограничной охраны.

Несмотря на то, что пограничные переходы, расположенные в «Париккала» и «Лиекса-Инари», практически не работали, теперь их деятельность будет полностью остановлена. По официальной версии, из России в Финляндию прибывает слишком много мигрантов.

Ведомство не указывает срок, на который полностью закрывает пограничные пункты пропуска на границе с РФ. Пункты пропуска «Лиекса-Инари» и «Париккала» практически не работали с 1 ноября 2021 года и с 19 апреля 2022 года соответственно. Причиной стали санкции против России.

Финляндия начала постепенно закрывать границу с РФ в ноябре 2023 года. Власти снова связали свои действия с резким наплывом мигрантов и заявили, что Москва способствовала этому. В российском МИД обвинения соседней страны опровергли, отметив, что Хельсинки осознанно дистанцируются от добрых отношений с РФ.