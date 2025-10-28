Два обновленных сквера и новый парк появились в Королеве в 2025 году

Благоустройство общественных пространств проводится в Королеве ежегодно. В этом году в план работ вошли два популярных у жителей города сквера в центр города, сообщает пресс-служба администрации округа.

Один из них — сквер имени А. Н. Чмырева, расположенный у детской хоровой школы «Подлипки», площадью более 4 тыс. кв. м. Работы здесь уже завершены, сквер полностью преобразился.

На территории обновили все пешеходные дорожки, обустроили новый тротуар на месте «народной тропы» от улицы Гагарина до хоровой школы, установили удобные скамейки и амфитеатр для отдыха королевцев, оборудовали современную систему освещения и камеры видеонаблюдения, которые подключены к системе «Безопасный регион».

Особое внимание уделили озеленению — специалисты не только укрепили уже существующие зеленые насаждения сквера, но и высадили около 800 новых молодых саженцев деревьев и декоративных кустарников.

Еще один благоустроенный в этом году сквер находится у крупнейшего в России предприятия ракетно-космической отрасли — РКК «Энергия». Обновленное пространство площадью 7 400 кв. м открыли для жителей в октябре.

Здесь также отремонтировали пешеходные дорожки, оборудовали современную систему освещения и видеонаблюдения, установили скамейки, элементы навигации, велопарковку. «Изюминкой» сквера стала тематическая экспозиция, посвященная деятельности легендарной ракетно-космической корпорации и знак «Нулевой километр», символизирующий старт космической эры человечества, начало которой было положено именно в наукограде Королеве.

Близится к завершению и создание нового городского общественного пространства на территории парка «Папанинская дача» площадью 8,6 га. В рамках благоустройства в парке устанавливают детские и спортивные площадки, велопарковки, удобные скамейки, создают уютные зоны для спокойного отдыха, прогулочные дорожки.

Работы здесь выполнены уже на 85%, после завершения заброшенный много лет парк станет полноценным местом для отдыха горожан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.