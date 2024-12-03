Два мастера на весь город: как работает ремонт инвалидных колясок в Петербурге

«МИК» — социальная мастерская инвалидных колясок в Санкт-Петербурге, где люди с ограниченными возможностями могут недорого починить свое единственное средство передвижения. Стало известно, как работает этот уникальный проект и с какими проблемами столкнулся, сообщает газета «Петербургский дневник» .

По данным издания, в Петербурге и Ленобласти проживают более 20 тысяч человек, передвигающихся только на инвалидных колясках.

Мастерская открылась в 2017 году за счет субсидии, которую выделил Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга межрегиональной общественной организации «Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров („АВИП“) на создание рабочих мест для инвалидов.

Как рассказал руководитель общественной инспекции инвалидов по доступности городской среды «АВИП», куратор «МИК» Виктор Якимов, в мастерскую пришли работать и профессиональные слесари, токари, даже инженер-радиоэлектронщик, и те, кто учился на месте. Научились чинить не только обычные, но и электрические коляски.

Мастерская расположена в подвальном помещении, куда инвалиду попасть непросто. Здесь можно починить коляску условно за 500 рублей.

«Мы стараемся починить коляску как можно быстрее, понимаем, что для инвалида коляска — это единственное средство передвижения. Бывает, что ремонт затягивается, например, нет запчастей. Тогда стараемся предоставить коляску на замену», — рассказал Якимов.

По его словам, сначала было по два-три обращения в неделю, сейчас поступает по две-пять заявок в день. В мастерской работают как с частными заказами, так и с реабилитационными центрами, и с госпиталями.

В 2017 году «АВИП» выиграла президентский грант, благодаря чему за 2018 год удалось выполнить 114 заявок, в том числе выездных. В 2020 и 2022 годах было выиграно еще два президентских гранта. Это стало огромным подспорьем — только за полгода удалось выполнить 360 заявок на ремонт. А в 2023 году за счет четвертого гранта на службу «На коляске по жизни» мастерская выполнила около 2 тысяч заявок.

На данный момент средства гранта закончились, поэтому в мастерской стараются минимизировать стоимость затрат, но проблем много. Основные трудности — с логистикой и доступом в помещение, так как из-за статуса здания нельзя сделать пандус и удобный въезд. Приходилось даже передавать коляску через окно, рассказали в мастерской.

Зато здесь работают люди с золотыми руками, отзывчивые и душевные, которые привыкли к трудностям и на собственном опыте знают, как тяжело приходится колясочникам.

Сейчас в мастерской два мастера и администратор, все трое — с ограниченными возможностями.

«Я могу в принципе любую коляску починить, я же слесарь. Трудного тут ничего нет, голова нужна только», — рассказал 66-летний мастер Сергей. Например, он выточил на своем станке деталь, чтобы отремонтировать коляску для человека, который приехал на экскурсию в Петербург из Пензы.

Второй мастер Владимир шьет новые спинки и сиденья, а Владислав принимает заявки. Он признался, что рад работе, ведь дома скучно.

«Обычный человек не сможет подойти к делу так, как инвалид. Они работают более трепетно, с душой», — отмечает Виктор Якимов.

По его словам, расценки на ремонт социальные. Например, ремонт колес — около 200 рублей.

Проблемы есть и с запчастями. Если для обычных колясок найти детали несложно, то для активных облегченных запчасти очень дорогие. Например, колесо может стоит 5-6 тысяч рублей, уточнил куратор «МИК».

По его словам, проекту необходимо новое помещение, которое было бы доступно для инвалидов-колясочников, желательно в центре города. Также нужны контракты с изготовителями и поставщиками запчастей.

«Спрос растет, а у нас два мастера на весь город и помещение, куда инвалиду попасть невозможно», — подытожил Якимов.