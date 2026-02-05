Дуров: Telegram лучше прекратит работу, чем будет раскрывать переписки

Бизнесмен и сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров сказал, что мессенджер за всю историю существования никогда не передавал третьим лицам информацию о переписках его пользователей и скорее прекратит работу, чем начнет это делать сообщает ТАСС .

«Telegram не раскрыл ни единого байта данных о сообщениях третьих лиц за всю свою историю», — написал Дуров в соцсети X.

В апреле прошлого года предприниматель говорил, что Telegram за 12 лет не раскрыл ни единого байта приватных переписок. Еще он напомнил, что мессенджер раскрывает только IP-адреса и номера телефонов предполагаемых преступников, если на это есть судебный ордер.

Также в декабре 2025 года Дуров объявил о полноценном запуске децентрализованной сети Cocoon (Confidential Compute Open Network), построенной на блокчейне TON.

