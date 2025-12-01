Дуров запустил децентрализованную вычислительную сеть Cocoon

Основатель Telegram Павел Дуров объявил о полноценном запуске децентрализованной сети Cocoon (Confidential Compute Open Network), построенной на блокчейне TON.

Платформа уже обрабатывает первые пользовательские запросы к искусственному интеллекту с гарантией 100% конфиденциальности. Владельцы графических процессоров, предоставляющие вычислительные мощности, начали получать вознаграждение в криптовалюте TON.

Как подчеркнул Дуров, Cocoon устраняет зависимость от дорогостоящих посредников вроде Amazon и Microsoft, которые «повышают цены и снижают конфиденциальность». В течение ближайших недель планируется наращивание GPU-мощностей и внедрение в Telegram новых AI-функций с полным сохранением приватности.

Проект, анонсированный в конце октября, позволяет разработчикам подключать приложения к распределенным вычислительным ресурсам, а пользователям — работать с ИИ без риска утечки данных.

