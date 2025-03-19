Дуров: число пользователей Telegram превысило 1 млрд
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В мессенджере Telegram теперь свыше 1 млрд активных пользователей в месяц, сообщил его основатель Павел Дуров.
Он уточнил, что мессенджер стал вторым по популярности приложением для обмена сообщениями в мире.
«Вовлеченность пользователей также растет. В среднем каждый пользователь открывает Telegram 21 раз в день и проводит в приложении 41 минуту каждый день», — отметил Дуров.
По его словам, доходы мессенджера резко увеличились. Прибыль в прошлом году составила 547 млн долларов.
Основатель Telegram добавил, что его мессенджер обгоняет только WhatsApp, который Дуров назвал «дешевой, упрощенной имитацией Telegram».