Дуров: число пользователей Telegram превысило 1 млрд

сегодня в 18:39

В мессенджере Telegram теперь свыше 1 млрд активных пользователей в месяц, сообщил его основатель Павел Дуров.

Он уточнил, что мессенджер стал вторым по популярности приложением для обмена сообщениями в мире.

«Вовлеченность пользователей также растет. В среднем каждый пользователь открывает Telegram 21 раз в день и проводит в приложении 41 минуту каждый день», — отметил Дуров.

По его словам, доходы мессенджера резко увеличились. Прибыль в прошлом году составила 547 млн долларов.

Основатель Telegram добавил, что его мессенджер обгоняет только WhatsApp, который Дуров назвал «дешевой, упрощенной имитацией Telegram».