Дуров арендовал вертолет у МЧС Киргизии, чтобы полетать на нем с девушкой

Основатель Telegram Павел Дуров вложил около миллиона рублей в аренду вертолета у МЧС Киргизии, чтобы полетать на нем со своей девушкой-стримершей во время их путешествия в июне, сообщает Life.ru .

В середине июня предприниматель посетил Киргизию в компании 24-летней стримерши Юлии Вавиловой и своих друзей, среди которых оказался и Гусейн Гасанов. Тогда местные СМИ сообщали о планах привлечь Дурова в качестве инвестора для горнолыжного курорта «Три вершины» — ему нужны были 165 млн евро для развития.

16 июня полет был согласован, после чего Дуров и его спутница поднялись на борт вертолета, который летал в течение трех часов. Ориентировочная стоимость часа полета составляет 3 000 долларов, в то время как арендованный Гасановым вертолет обошелся примерно в 1 800 долларов.

Знакомство Дурова с Вавиловой состоялось в фитнес-центре в Дубае. С тех пор «любимая блондинка» сопровождает миллиардера во время его путешествий по всему миру на частном самолете, а теперь и на вертолете МЧС.

24 августа миллиардера арестовали в аэропорту Парижа. Основанием для этого послужил его отказ взаимодействовать с французскими правоохранительными органами. В настоящее время основателю Telegram грозит до 20 лет лишения свободы.

Между тем, блогер Гусейн Гасанов стал последним человеком, с которым контактировал Павел Дуров перед своим задержанием.