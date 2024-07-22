«Думать нестандартно»: голливудские звезды прокомментировали снятие Бадена с выборов

Снятие кандидатуры Джо Байдена с выборов президента США вызвало бурную реакцию в стране, эту новость в соцсети Х прокомментировали голливудские звезды, сообщает РБК .

Певица Шер призвала демократическую партию «мыслить нестандартно». Актер Марк Хэмилл отметил, что на выборы главы государства нужно отправить представителя политической силы, который бы уважал и развивал «наследие», оставленное Джо Байденом.

В стороне от снятия кандидатуры действующего президента с гонки не осталась и актриса Барбара Стрейзанд. Она заявила, что жителям США нужно продемонстрировать благодарность главе государства за поддержку «американской демократии».

Артист Марк Руффало высказался против кандидата в президенты Дональда Трампа. Он отметил, что политику нельзя дать возможность выиграть. Американский комик Кэти Гриффин отметила, что настало время «творить историю».

Ранее СМИ писали, что слухи о снятии Байдена с выборов в президенты из-за состояния здоровья — неправда. Ему пришлось выйти из политической гонки по ряду других причин.