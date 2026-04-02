«Духовная катастрофа»: священники ответили, можно ли есть куличи до Пасхи

Священники не рекомендуют россиянам есть куличи до Пасхи

Священники заявили, что верующим не следует есть куличи до Пасхи, так как до 12 апреля 2026 года продолжается Великий пост. Об этом сообщает «Царьград» .

Пасхальные куличи появились в магазинах за несколько недель до праздника. Однако для верующих это не просто десерт, а символ Воскресения Христа, который традиционно едят после окончания Великого поста и освящения в храме.

Священники пояснили, что до Пасхи куличи употреблять не следует по двум причинам. Первая связана с постом: до 12 апреля 2026 года православные соблюдают ограничения, в том числе отказываются от яиц, молока и масла, которые входят в состав выпечки.

Вторая причина — духовная. Свой сакральный смысл кулич приобретает только после освящения. Без окропления святой водой это обычное кондитерское изделие.

При этом для невоцерковленных людей строгого запрета нет — в таком случае кулич можно воспринимать как кекс.

Отдельную дискуссию вызвала продажа куличей с пометкой «освящено». Как выяснилось, освящали не сами изделия, а предприятия, где они изготавливались. Зампред синодального отдела Вахтанг Кипшидзе отметил, что у покупателей создается ложное впечатление, будто смысл Пасхи — съесть дорогой освященный кулич, и назвал такую практику «духовной катастрофой».

